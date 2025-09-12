Показатель за первое полугодие 2025 года составил 5,2 млн кв. м

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Объемы строительства недвижимости в Краснодаре на фоне высокой затоваренности рынка и снижения спроса снизились за первое полугодие 2025 года на 9,6%, до 5,2 млн кв. м. Об этом сообщил в беседе с ТАСС вице-президент по маркетингу строительно-инвестиционной корпорации "Девелопмент-Юг" Владимир Кравченко.

"Объемы строительства по Краснодару снизились за прошедший период 2025 года в сравнении с тем же полугодием 2024 года на 9,6% (показатель - на уровне 5,2 млн кв. м к аналогичному периоду 2024 года - 5,7 млн кв. м). Рынок Краснодара и Краснодарского края можно считать перегретым - численность населения Краснодарского края (по данным Краснодарстата) составляет более 5,8 млн человек", - сказал Кравченко.

Он отметил, что сокращение объемов строительства связано с большим количеством домов, уже введенных в эксплуатацию: с начала года в Краснодаре построено более 1,15 млн кв. м жилья. При этом девелоперы не торопятся получать новые разрешения на строительство из-за значительного объема предложения на рынке, его затоваренности и ограниченного спроса.

По словам Кравченко, на первичном рынке Краснодара также наблюдается спад продаж. "Объем реализации на первичном рынке Краснодара в сравнении с первым полугодием 2024 года сократился более чем в 2 раза. Продано за первые 6 месяцев в 2024 году - 749 000 кв. м. За первое полугодие 2025-го - 344 000 кв. м", - добавил эксперт.