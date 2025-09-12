В среднем по городам ставки увеличились на 6,6%, сообщил генеральный директор федерального портала Павел Луценко

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Аренда комнат в российских коммуналках за год больше всего подорожала в Кирове, Ульяновске и Рязани, в среднем по городам ставки увеличились на 6,6%, до 11,5 тыс. в месяц. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.

"С сентября прошлого года съемные комнаты стали сдаваться дороже в 53 городах из 70, дешевле - в 17. Больше всего подорожал найм таких объектов в Кирове - на целых 49,5%. Также впечатляющие результаты показали Ульяновск (+40,9%) и Рязань (+36,5%)", - рассказал собеседник агентства.

Согласно исследованию федерального портала, в списке самых подорожавших городов также оказались Тула (+33,2%), Саратов (+30,9%), Курск (+30,4%), Набережные Челны (+29,6%), Пенза (+26,8%), Саранск (+26%) и Омск (+25,9%). В Москве комнаты стали сдаваться дороже на 2% - за 23 014 руб./месяц, в Московской области - на 8,9% (16 229 руб./ месяц).

В перечень городов с отрицательной динамикой вошли Улан-Удэ (-19,9%), Якутск (-11,5%), Чита (-8,6%), Череповец (-8,5%), Сочи (-7,9%), Казань (-7,4%), Мурманск (-7,2%), Калининград (-6,7%), Санкт-Петербург (-6,5%) и Владикавказ (-6,3%).

По данным аналитиков, в среднем по РФ аренда комнат за год подорожала на 6,6%, до 11 517 руб./месяц.

"Съемные комнаты дорожают вместе с другими форматами жилья, но чуть меньше, чем, например, однокомнатные квартиры, где рост ставок составил 9,6% за год. Предложение жилья такого типа за год увеличилось на 24% - многие собственники многокомнатных квартир, не будучи в состоянии продать свои объекты по желаемой цене на застойном рынке, стали сдавать их покомнатно", - прокомментировал Луценко.