Хуснуллин: более чем в 50 регионах не осталось долгостроев

С 2019 года восстановили права 257,2 тыс. пострадавших дольщиков

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Более чем в 50 регионах России, столкнувшихся с проблемой обманутых дольщиков, не осталось долгостроев. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

"Уже в 53 регионах страны, которые ранее сталкивались с проблемой обманутых дольщиков, не осталось долгостроев. Благодаря поручениям и вниманию президента и председателя правительства была создана комплексная система мер защиты граждан", - отметил Хуснуллин.

По его словам, с 2019 года были восстановлены права 257,2 тыс. пострадавших дольщиков. Только в прошлом году с помощью федеральных механизмов достроили 54 дома примерно для 12 тыс. человек.

В 2024 году программу завершили 20 субъектов РФ, среди которых Оренбургская область. Права порядка 650 жителей региона были восстановлены благодаря совместным усилиям федеральных и региональных механизмов. Также в Иркутской области начиная с 2019 года восстановлены права порядка 1 тыс. граждан.

"В 2025 году еще пять регионов - Саратовская, Волгоградская, Ульяновская области, Пермский и Красноярский края - присоединились к числу субъектов, где проблема долгостроев решена. Работа по выполнению решений набсовета Фонда развития территорий продолжается. Подавляющее большинство участников долевого строительства уже получили положенные им компенсации или квартиры в достроенных домах", - сказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.