ДОМ.РФ: застройщики в РФ продали в августе на 28% больше "квадратов", чем год назад

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Застройщики в РФ реализовали в августе 2025 года более 2,1 млн кв. м квартир по договорам долевого участия (ДДУ) на сумму 422 млрд руб., что на 28% больше аналогичного периода прошлого года в натуральном выражении и на 42% - в денежном. Об этом говорится в материалах ДОМ.РФ.

"По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в августе продано 2,1 млн кв. м квартир по ДДУ (+3% к июлю и +28% год к году) на сумму 422 млрд руб. (+5% к июлю и +42% год к году) - максимум с окончания "Льготной ипотеки", - отмечается в материалах.

При этом за январь-август текущего года в новостройках продано квартир на сумму 2,9 трлн руб., что на 8% ниже уровня аналогичного периода прошлого года в денежном выражении. Всего за этот период было продано 14,4 млн кв. м жилья (-17% к прошлому году) или 304 тыс. квартир по ДДУ (-18%).

За первые восемь месяцев 2025 года доля продаж в ипотеку (по сумме) снизилась до 65% - против 76% в 2024-м, а доля продаж за наличные и в рассрочку - выросла до 35% (с 24% в прошлом году).

"С июля снижение выдачи ипотеки начало замедляться, ожидаем продолжения этой тенденции с переходом к росту в IV квартале 2025 года", - отмечают аналитики. Они прогнозируют по итогам 2025 года снижение выдачи ипотеки примерно на 20% к уровню прошлого года до 1 млн кредитов на сумму около 3,8 трлн руб. Доля ипотеки с господдержкой сохранится на высоком уровне - 40-50% по количеству и 65-70% - по объему, полагают они.