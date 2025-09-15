Градостроительный этап, включающий в себя утверждение документации, планируется завершить в конце 2025 - начале 2026 года

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" планирует построить комплекс высотных зданий с офисами для компаний на территории бывшего Московского электрозавода. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Здесь будет создана "Система-сити" - комплекс высотных зданий, в которых разместятся предприятия из технологического сектора, а также компании группы АФК "Система". Доминантой проекта будет бережно реконструированный архитектурный ансамбль "Электрозавода" и его внутреннее пространство с пешеходными улицами и объектами обслуживания населения", - цитируется в сообщении президент группы "Эталон" Михаил Бузулуцкий.

По его словам, редевелопмент территории "Электрозавода" предполагает несколько зон застройки - жилую и общественно-деловую, включающую в себя офисные здания, технопарк. "Все охранные обязательства в рамках редевелопмента "Электрозавода" будут выполнены в полном объеме", - отметил он.

Уточняется, что сейчас ведется подготовительная работа к реализации проекта. Градостроительный этап, включающий в себя утверждение документации, планируется завершить в конце 2025 - начале 2026 года. После этого начнется этап проектирования. Выход на стройплощадку и начало строительных работ запланированы на конец 2026 - начало 2027 года, рассказали в пресс-службе.

Московский "Электрозавод" был построен в 1928 году и вошел в историю как символ советской индустриализации. Здесь выпускали лампы по плану "Государственной комиссии по электрификации России", а в годы Великой Отечественной войны - снаряды для минометов "Катюша", ремонтировали танки Т-34.