Речь идет о районе имени Владимира Путина

ГРОЗНЫЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил обсудить с инвесторами возможность снижения стоимости жилья для участников СВО в новом районе имени Владимира Путина в Грозном. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам инспекции.

"Первым делом мы побывали на месте строительства нового района, который будет носить имя нашего президента Владимира Путина. На первой линии жилых кварталов строительные работы близки к завершению, благоустройство территории также на аналогичной стадии. Здесь же я поручил [мэру города Грозного] Хас-Магомеду Кадырову обсудить с инвесторами возможность снижения стоимости жилья в районе для участников СВО", - написал Кадыров.

Он также побывал на улице Шерипова, где идет масштабная реконструкция. "Здесь также все идет к завершению. Рабочие сосредоточены на заключительных этапах, чтобы ввести объект в эксплуатацию в ближайшее время. Проект предусматривает расширение дороги до шести полос, а также полное обновление подземных инженерных сетей", - рассказал глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что создание нового района имени президента РФ Владимира Путина в Грозном полностью завершится к 2027 году. Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район. Площадь района составит более 200 га, на его территории планируется построить 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.