В Москве число ипотечных сделок снизилось на 7% в августе

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Количество ипотечных сделок в Москве снизилось в августе 2025 года на 7% по сравнению с июлем, говорится в сообщении столичного управления Росреестра со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Майданова.

"За месяц в столице оформлено 9,4 тысячи ипотечных сделок с жильем, а всего за летний период зарегистрировано 28,2 тысячи договоров, что достаточно хороший результат для периода сезонного затишья. Август, однако, уступил июлю 708 сделок (-7%), при этом практически соответствует августовскому значению прошлого года (9 539), с разницей в 110 договоров (-1,2%)", - приводятся в сообщении слова Майданова.

Всего с начала 2025 года Росреестр по Москве зарегистрировал более 78 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования. Показатель на 1,6% ниже результата января-августа 2024 года (79 273).

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, Москва остается лидером среди российских регионов по объемам жилищных кредитов с господдержкой. В рамках "Семейной ипотеки" в столице в январе-августе 2025 года выдан 321 млрд рублей - это 20,1% от общероссийского уровня в рамках данной программы и 19,6% от всех льготных ипотечных займов по стране. Всего в городе с начала действия программ выдано таких кредитов на более чем 3 трлн рублей.