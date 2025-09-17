Эксперт Садыгов: посуточная аренда в Краснодаре вырастет минимум на 10%

К увеличению цен приведет открытие аэропорта

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Открытие аэропорта в Краснодаре может привести к росту ставок на посуточную аренду жилья от 10%. Такое мнение ТАСС высказал владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

Ранее Минтранс объявил о возобновлении работы аэропорта в Краснодаре, который был закрыт с конца февраля 2022 года. Первый рейс был совершен 17 сентября в аэропорт города из Стамбула.

"Прямая корреляция с ростом цен на посуточную аренду есть, и рост составит минимум 10% от текущих ставок. Все зависит и от локации, и от конкретных объектов и их уровня. Но понять, по какому сценарию будет происходить рост цен, можно, проведя параллель с открытием станции метро в любом из районов Москвы. Это автоматически добавляет локации привлекательности, и возрастающий спрос провоцирует рост цен", - сказал собеседник агентства.

Директор федеральной компании "Этажи" в Сочи Павел Быков добавил, что возобновление авиасообщения может сказаться на спросе в следующем году. Он может спровоцировать рост ставок аренды на 5-10%. Однако сейчас, когда сезон подходит к концу, ставки продолжат коррекцию. "Сказалось еще и то, что о возобновлении работы аэропорта фактически стало известно перед самим событием, многие из тех, кто планировал отпуск в этот период, уже забронировали жилье", - объяснил Быков.

Открытие аэропорта подстегнет интерес к туристическим поездкам в регион, сообщил ТАСС руководитель пользовательских продуктов "Яндекс путешествий" Михаил Островерхий.

По его словам, с момента объявления новости об открытии аэропорта Краснодара количество забронированных отелей и апартаментов Краснодарского края с датой заселения 17 сентября и позднее выросло в 1,2 раза, в Краснодаре - в 1,5 раза. Средняя цена за ночь в отелях и апартаментах Краснодарского края в осенне-зимний период составляет 7 716 рублей, в Краснодаре - 5 506 рублей. Существенных изменений цен с момента объявления новости об открытии аэропорта пока не наблюдается.