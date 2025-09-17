Документ будут обновлять, в частности, исходя из потребностей жителей страны, приоритетов социально экономического развития регионов, указал вице-премьер

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года будет актуализироваться исходя из текущих потребностей россиян. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Документ будет регулярно актуализироваться исходя из текущих потребностей жителей страны, приоритетов социально экономического развития регионов, программ развития опорных населенных пунктов и утверждаемых программ строительства инфраструктуры на федеральном и региональном уровне", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства по теме развития инфраструктуры страны до 2036 года.

Хуснуллин добавил, что со всеми регионами РФ подписаны меморандумы о повышении качества среды для жизни в опорных населенных пунктах. "Завершается разработка соответствующих программ развития. К 2030 году мы должны подняться на 30%", - сказал он.