МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Общая площадь частных жилых домов в РФ, которые строятся с применением механизма эскроу, превысила 1,2 млн кв. м. Об этом сообщил на форуме "Земли России" директор по развитию жилищной сферы ДОМ.РФ Евгений Квасенков.

"Все больше частных домов для российских семей строится с использованием счетов эскроу. Общая площадь домов, которые строятся с применением этого механизма, превысила 1,2 млн квадратных метров", - сказал он.

По словам Квасенкова, одним из факторов роста является то, что люди стали чаще задумываться о финансовой безопасности. Кроме того, быстрый темп роста внедрения механизма эскроу обеспечивает высокая доля ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с господдержкой, где применение эскроу является обязательным условием.

Он отметил продолжающийся тренд на рост выдачи ипотеки на строительство частных домов. В августе этого года на ИЖС было выдано 3,7 тыс. ипотечных кредитов на 23,1 млрд руб., что почти в два раза выше среднемесячной выдачи за восемь месяцев текущего года. По его словам, продолжение смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки Банка России положительно скажется на повышении доступности инструментов финансирования частного домостроения, что приведет к увеличению объемов ввода ИЖС. К настоящему времени свыше 2,7 тыс. подрядчиков строят с использованием механизма эскроу. По данным платформы строим.дом.рф, в среднем возвести частный дом можно за семь месяцев при средней стоимости строительства в 6,9 млн руб.

Как сообщалось ранее, 1 марта 2025 года в России заработал федеральный закон № 186-ФЗ, регламентирующий особенности применения счетов эскроу в сфере ИЖС. Применение механизма эскроу защищает средства граждан от действий недобросовестных строителей. Единой цифровой платформой по реализации механизма стал портал строим.дом.