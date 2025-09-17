Кредитные организации иногда поднимают размер первоначального взноса до 50%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Банки предъявляют завышенные требования к россиянам по дальневосточной и арктической ипотеке, в том числе повышая иногда размер первоначального взноса до 50%. Как сообщил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов президенту РФ Владимиру Путину, такие ситуации фактически блокируют доступ граждан к льготному кредитованию.

"Вы недавно давали поручение по расширению программы дальневосточной и арктической ипотеки. А у нас было много обращений по этой теме, а именно, что банки начинают устанавливать повышенные требования. Например, иногда сумму первоначального платежа поднимают до 50%", - сказал Кузнецов, обращаясь к Путину на совещании с членами правительства. По его словам, очень важно, "чтобы при расширении арктической ипотеки не было вот этих дополнительных ограничений".

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая - в декабре 2023 года. Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых. 5 сентября в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума президент России поручил проработать вопрос о расширении круга получателей данной господдержки.