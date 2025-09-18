За пять лет показатели увеличились на 33%, отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Объемы строительства в России в январе-августе выросли на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, всего за пять лет рост составил 33%, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Мы в последние пять лет каждый год прирастали и суммарно выросли на 33%. И даже по итогам восьми месяцев этого года [фиксируется] прирост на 4%", - сказал Хуснуллин на симпозиуме в Московском государственном строительном университете.

Он отметил, что этот результат достигнут благодаря тому, что правительство системно занимается развитием стройотрасли России, и напомнил, что все, что связано с этой сферой, с января 2025 года вошло в нацпроект "Инфраструктура для жизни".