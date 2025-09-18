Минстрой отметил перспективность применения беспилотных башенных кранов и роботов

Министерство также видит огромный запрос на роботизацию стройотрасли, что связано с дефицитом кадров, отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Беспилотное управление башенными кранами на строительных площадках, а также роботы, - перспективные технологии, которые нужно взять на вооружение. Такое мнение высказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

"Сейчас уже есть проекты, реализованные как за рубежом, так и на территории Российской Федерации по беспилотным башенным кранам. Это тоже перспектива", - сказал он в ходе симпозиума "Будущее строительной отрасли".

Музыченко добавил, что Минстрой России также видит огромный запрос на роботизацию стройотрасли, что связано с дефицитом кадров. "Цифровать отрасль - большой вызов. <...> И здесь предстоит, безусловно, подход с точки зрения нормативных документов, перестройки и реструктуризации строительной отрасли, нужен тренд на создание крупных компаний, которые готовы внедрять новые технологии", - полагает он.