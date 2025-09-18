Паслер: Свердловские власти выделят около 800 млн рублей на расселение аварийных домов

Программа позволит получить новое жилье почти 400 уральцам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Порядка 790 млн рублей будет направлено в 2025 году на реализацию новой программы расселения аварийных домов в Свердловской области, что позволит почти 400 уральцам получить новое жилье. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Программа [расселения] разработана для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Уже в текущем году на ее реализацию направят 790,6 млн рублей, в том числе 282,7 млн рублей средств Фонда развития территорий, 500 млн рублей из областного бюджета и 7,9 млн рублей из местных бюджетов. Эти средства позволят более чем четырем сотням уральцев получить новое комфортное жилье", - процитировали в департаменте и.о. министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова.

В первый этап реализации программы, утвержденной губернатором Денисом Паслером, вошли 12 муниципалитетов, в состав которых входят такие населенные пункты, как Асбест, Дегтярск, Ирбит, Нижний Тагил, Качканар, Кушва, Нижняя Тура, Первоуральск, Полевской, Ревда, Тавда и Тугулым. На этом этапе под расселение попадут 28 домов общей площадью 7,8 тыс. кв. м.

Ранее в Свердловской области переселены более 31 тыс. человек из 508,2 тыс. кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Новая программа позволит поэтапно решать проблему аварийного жилфонда и станет продолжением системной работы по улучшению жилищных условий уральцев, подчеркнули в департаменте.

В регионе также действует программа комплексного развития территории (КРТ), ее главная цель - переселение жителей региона из ветхого жилья в новые дома, рядом с которыми создана необходимая социальная инфраструктура. В настоящий момент в семи городах региона готовятся и реализуются 30 проектов КРТ с общим градостроительным потенциалом более 2,4 млн кв. м жилья.