Одно из ключевых предложений - это различные ставки в зависимости от числа детей в семье, отметил замминистра финансов Иван Чебесков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов России рассматривает механизм снижения ставки по "Семейной ипотеке" с увеличениями числа детей в семье, заявил замминистра финансов Иван Чебесков на Московском финансовом форуме (МФФ).

"Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной. <…> Одно из ключевых предложений - это различные ставки в зависимости от числа детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим числом детей, таким образом, предоставляя демографические стимулы", - отметил он.