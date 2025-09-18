На данный момент он составляет 1,3 тыс. дней

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Более 500 поправок в 58 законов приняли в РФ за пять лет для сокращения инвестиционно-строительного цикла, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе Московского финансового форума.

"За прошедших пять лет мы с точки зрения сокращения срока строительного цикла и улучшения ситуации в инвестиционно-строительной деятельности приняли 564 поправки в 58 законов. За счет этого у нас инвестиционно-строительный цикл составляет 1 300 дней", - сказал Хуснуллин на сессии "Цифровой финансовый контроль как элемент клиентоцентричного государственного управления".

Он добавил, что целевая задача к 2030 году - от идеи до регистрации объекта было не более 1 тыс. дней. "То есть мы в два раза хотим сократить сроки. Для этого, конечно, надо оптимизировать надзорно-контрольную деятельность", - отметил Хуснуллин.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.