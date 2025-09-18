С начала СВО в Белгородской области повреждено 48 823 домовладения

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Работа по восстановлению жилья в Белгороде будет продолжаться до тех пор, пока дома не будут полностью восстановлены. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на прямой линии на региональном телевидении.

По словам главы региона, в области ведется масштабная работа по восстановлению жилья, поврежденного в результате атак со стороны ВСУ. С начала специальной военной операции в регионе повреждено 48 823 домовладения, восстановлено 42 809 домов и квартир на общую сумму свыше 4 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников.

"За почти три месяца в Шебекине мы восстановили порядка 2,5 тысячи домов и квартир. Но, к сожалению, оперативная обстановка продолжает оставаться сложной, и количество поврежденного жилья ежедневно увеличивается. Мы распределяем объемы, ищем дополнительные ресурсы. Очень сильно спасает наше принятое вместе с жителями решение по распискам, которое позволяет усилить контроль за качеством", - отметил Гладков.

По данным областного правительства, с начала 2025 года в Белгородской области в результате атак со стороны ВСУ повреждено 5 784 дома или квартиры, а восстановлено 7 677 домовладений.