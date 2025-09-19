Начальник управления маркетинга и рекламы ООО "РНКБ Развитие" Анастасия Журавлева отметила перспективность курорта Саки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Курорт Саки вошел в число самых привлекательных городов Крыма для инвестиций в недвижимость из-за активно развивающейся санаторной и туристический инфраструктуры, а также уникальных природных ресурсов, сообщили ТАСС эксперты рынка недвижимости.

"В основной массе санаторная инфраструктура полуострова устарела по оснащению, концептуально и по предложению лечебных и уходовых услуг, что повышает интерес к новым проектам индустрии курортного отдыха и медицинского туризма. Сочетание природных ресурсов и новой курортной инфраструктуры делает Саки одним из наиболее перспективных городов Крыма для тех, кто выбирает место для постоянного проживания, длительного или короткого отдыха или вариант для инвестиционной сделки", - рассказала ТАСС начальник управления маркетинга и рекламы ООО "РНКБ Развитие" Анастасия Журавлева.

По данным руководителя департамента аналитики и консалтинга компании "НДВ Супермаркет недвижимости" Елены Чегодаевой, на текущий момент в Крыму на продажу предлагается 556,7 тыс. кв. м первичной жилой недвижимости - 10,4 тыс. лотов. Из них более 85% сосредоточено всего в пяти локациях, и Саки вошел в этот топ - здесь в настоящее время фиксируется более 1 тыс. предложений общей площадью 61,2 тыс. кв. м. Таким образом, курорт уступает лишь Алуште, где на продажу выставлено 149,4 тыс. кв. м первичной жилой недвижимости, Симферополю (113 тыс. кв. м) и Ялте (104,4 тыс. кв. м).

По сведениям экспертов, Саки уже входит в тройку городов по средневзвешенной цене 1 кв. м - 258,9 тыс. рублей. Это заметно ниже, чем на самом знаменитом курорте Крыма, в Ялте, где этот показатель составляет 392,2 тыс. рублей, а также ниже, чем в соседней городе-курорте Евпатория (298,6 тыс.). Соответственно, самой дорогой недвижимостью на полуострове остается ялтинская, с диапазоном цен от 8,3 млн до 808,5 млн рублей за лот. В Евпатории актуальное предложение - от 5,9 млн до 44,2 млн рублей. А в Саки покупка жилья на первичном рынке обойдется в 5,5 млн - 98,6 млн рублей, причем в городе строятся три комплекса, относящиеся к премиум-сегменту.

Собеседницы ТАСС отмечают, что и Евпатория, и Саки привлекательны для инвесторов собственными природными лечебными ресурсами, в частности, минеральными источниками и знаменитыми грязями. При этом Саки уже занимает лидирующие позиции в Крыму по объему проектов качественного жилья, включая апартаменты, с оздоровительной инфраструктурой и wellness-сервисами на территории. А к 2028 году в городе планируется ввод пяти новых комплексов с оздоровительной инфраструктурой при том, что еще четыре уже введены за последние два года.