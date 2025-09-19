По оценкам компании, к 2028 году емкость этого рынка достигнет 549 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Россияне продолжают активно интересоваться сервисом посуточной аренды жилья, и к концу 2025 года этот рынок вырастет на 22% год к году. Такой прогноз озвучили эксперты технологической платформы "Авито путешествия".

"На рост рынка повлияли интерес россиян к путешествиям, инфляция и возможности, предоставляемые технологическими платформами. Сегодня крупные зарубежные управляющие компании идут по пути консолидации, стандартизируют внешний вид и оснащение объектов размещения и делают ставку на технологии. Мобильные приложения успешных УК позволяют гостям открывать двери, регулировать температуру, общаться с поддержкой и иметь доступ к дополнительным услугам, арендодателям - следить за динамикой выручки, бронированиями и сервисом", - рассказал директор "Авито путешествий" Артем Кромочкин на конференции для участников рынка краткосрочной аренды недвижимости.

По оценкам компании, к 2028 году емкость этого рынка достигнет 549 млрд рублей. При этом количество забронированных ночей к концу 2025 года вырастет на 9,5%, а средний чек увеличится на 11,5% (с 3 900 до 4 400 рублей).

В то же время, по сравнению с сентябрем 2024 года, предложение посуточных объектов выросло на 26%, а в сегменте загородного жилья - на 32%. Этим летом туристам на "Авито путешествиях" было доступно до 500 000 объектов по всей России.

"Рынок уже находится в той точке, когда горизонтальное масштабирование не работает, а для профессионального и финансового роста требуются изменения на качественном уровне. Это предполагает более обдуманный подход к выбору объектов, внутренние изменения под запросы целевой аудитории, оптимизацию цен", - отметил Кромочкин.

По данным "Авито путешествия", заполняемость объектов у арендодателей с одним объектом составила 53,5%, с 2-7 объектами - 62%, с 7-19 объектами - 64%, а с более чем 20 объектами - 71% по итогам I полугодия 2025 года.