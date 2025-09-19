"Циан.Аналитика": в Москве спрос на кладовки упал почти на треть с начала года

Всего с января по август 2025 года было продано 9,4 тыс. кладовых комнат

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Спрос на кладовые комнаты в новостройках Москвы снизился на 27% в январе - августе 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил ТАСС руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

"В январе-августе 2025 в новостройках Москвы было продано 9,4 тыс. кладовок. Это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда прошло 12,9 тыс. таких сделок). Спрос на кладовки упал сильнее, чем на жилые помещения (для квартир и апартаментов снижение по итогам 8 месяцев - минус 11%)", - рассказал Попов.

По его словам, общее снижение активности покупателей из-за ужесточения ипотечных условий сказывается на интересе к дополнительным тратам. Многие стремятся решить вопрос с покупкой самого жилья, и сделки с кладовками и машино-местами отходят на второй план.

По данным bn.MAP.pro, объем экспозиции кладовых последовательно снижается с начала года. Август оказался месяцем с минимальным объемом предложения за год - 12 тыс. объектов.