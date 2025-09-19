В Херсонской области часть бесхозных жилых помещений передали соцучреждениям

Земельные участки закрепили за государственными бюджетными учреждениями региона, чтобы они полноценно выполняли свою работу

ГЕНИЧЕСК, 19 сентября. /ТАСС/. Часть жилых помещений в Херсонской области признали бесхозными и передали социальным учреждениям. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо по итогам заседания коллегиального органа по вопросам управления и распоряжения объектами имущества Херсонской области.

"Признали ряд жилых помещений бесхозяйными. Теперь можно навести порядок в жилищном фонде и распоряжаться ими в интересах граждан. Передали некоторые объекты социальным учреждениям - в том числе Хаджибейскому комплексному центру обслуживания населения и Херсонскому центру комплексной реабилитации детей с инвалидностью. Закрепили земельные участки за государственными бюджетными учреждениями области, чтобы они могли полноценно выполнять свою работу", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что по итогам заседания были переданы в оперативное управление медицинские объекты и земельные участки для работы Скадовской центральной районной больницы.

"Это даст возможность больнице эффективнее оказывать помощь людям", - подчеркнул он.

По словам главы Херсонщины, система управления имуществом региона становится более прозрачной и эффективной.