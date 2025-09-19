Общая площадь здания составляет более 8,5 тыс. кв. м

ГРОЗНЫЙ, 19 сентября. /ТАСС/. В селе Ведено в Чечне открыли 10-этажный многоквартирный дом, сообщил в Telegrram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Здание стало первым многоквартирным жилым домом в районе.

"Здание высотой 10 этажей и общей площадью свыше 8,5 тыс. кв. м рассчитано на 77 квартир, которые станут новым домом для десятков семей. Помимо жилых помещений, в доме предусмотрены площади для бизнеса и социально значимых объектов. Это придает зданию особую практическую ценность. Появление такого объекта в Веденском районе имеет важное значение", - написал он.

Глава Чечни отметил, что от Регионального общественного фонда им. Ахмата-Хаджи Кадырова ключи от квартир в новом доме вручили нуждающимся семьям.

"Строительство подобных домов - это продолжение планомерной работы, направленной на развитие районов и городов нашей республики. Чеченская Республика сегодня уверенно движется вперед: новые жилые комплексы, социальные объекты и инфраструктурные проекты делают жизнь людей более удобной и качественной", - сообщил Кадыров.