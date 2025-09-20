По словам руководителя направления "Домококомплекты" компании "Технониколь", на стоимость влияет отсутствие массовой льготной ипотеки, высокая конкуренция на рынке труда и рост стоимости иностранных материалов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость строительства частных домов в России выросла до 20% с начала 2025 года, рассказал ТАСС руководитель направления "Домококомплекты" компании "Технониколь" Дмитрий Апанасенко.

"Если сравнивать цены на декабрь 2024 года, начало этого года и текущий период, то рост стоимости строительства составил 18-20%. Тренд пока не остановился", - сказал Апанасенко, отметив, что речь идет о деревянных домах.

По его словам, на стоимость влияет отсутствие массовой льготной ипотеки, высокая конкуренция на рынке труда (квалифицированные строители сейчас очень востребованы), рост стоимости иностранных материалов, например инженерные сети иностранного производства. "Сейчас стоимость строительства дома класса "эконом" "под ключ" составляет 150 тыс. рублей за кв. м, а класса "премиум" - от 225 тыс. рублей за кв. м", - отметил Апанасенко.

По словам директора по продажам Villagio Realty Екатерины Крапивиной, строительство домов за три года подорожало на 70%, с начала этого года - на 10%. Стоимость строительства увеличилась на 15% в основном за счет увеличения стоимости работ. В среднем каждый год идет увеличение на 10-15% по "санкционным" материалам, разброс большой, в силу усложнившейся логистики.

"Российские материалы остались на прежнем уровне или снизились в цене, импортные выросли на 10-15%, а стоимость рабочей силы выросла на 30-40% из-за ужесточения миграционной политики и сокращения дешевой рабочей силы. При этом для клиентов премиум-сегмента увеличение стоимости не является преградой - важнее качество и сроки, поэтому бюджет корректируется, чтобы проекты реализовать", - рассказала ТАСС Крапивина.

Генеральный директор строительно-инженерной компании Ecolife Руслан Хабусов добавил, что в начале осени сигналов о новом подорожании стоимости строительства не было. "Весной производители планово добавляют процентов 5, а осенью следует повторное подорожание. Пока осень только началась, никаких сообщений не было. Раньше, пару лет назад, бывало, что и летом присылали промежуточное повышение цен", - сказал он ТАСС.

Сколько россияне готовы потратить на строительство дома

По данным исследования "Технониколь", более половины россиян (59,4%) не планируют в ближайшие 2-3 года заниматься строительством частного дома или реконструкцией уже имеющейся дачи. Отвечая на вопрос о том, сколько они готовы потратить на строительство дома "под ключ", 14,2% респондентов назвали суммы в пределах 1 млн рублей. В 1-3 млн оценили расходы на строительство 11,0% опрошенных, в 3-5 млн - 22,6%, в 5-10 млн - 12,9%, в 10-15 млн - 21,3%. Еще 18,0% считают, что дом обойдется в сумму более 15 млн рублей. В исследовании приняли участие 1435 респондентов из 17 городов.