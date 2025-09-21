Средние цены на ремонт квартир в Санкт-Петербурге выросли на 7,3% до 10 741 руб./кв. м

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Средние цены на материалы для ремонта квартир в Санкт-Петербурге увеличились на 7,3% до 10,7 тыс. руб. за кв. м за первое полугодие 2025 года, в то время как в Москве динамика составила +7,5% год к году при более низкой цене - 9,9 тыс. руб. за "квадрат". Об этом говорится в материалах исследования Infoline "Индекс стоимости ремонта", предоставленных ТАСС.

"За первое полугодие 2025 года средние цены на ремонт квартир в Санкт-Петербурге выросли на 7,3% до 10 741 руб./кв. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 10 тыс. руб./кв. м. За первое полугодие 2025 г. рост цен на материалы для ремонта в Москве составил 7,5% до 9 951 руб./ кв. м - против 9,2 тыс. руб. за "квадрат" годом ранее", - отмечается в материалах.

В Санкт-Петербурге стоимость ремонта в квартиры-студии выросла за первые шесть месяцев 2025 года на 7,5% до 12,1 тыс. руб./кв. м, однокомнатной квартиры - на 7,4% до 10,9 тыс. руб./кв. м, двухкомнатной - на 7% до 9,7 тыс. руб. кв./ м.

Сильнее всего в Северной столице выросла стоимость сантехники (+16%), лакокрасочных материалов (+13,5%), электрики (+12,9%), сухих строительных смесей (+8,2%), напольных покрытий (+6,1%), расходников и сопутствующих материалов (+5,9%), керамической плитки (+5,9%), дверей (+5,4%) и метизов (металлические изделия - крепежи, саморезы и т. п. - +2,6%) Снизились цены в категории герметиков и химии - на 6,1% - на фоне высокой базы 2024 года, когда был отмечен существенный рост цен на категорию, указывают аналитики. Наибольшую долю в структуре индекса ремонта занимают сухие строительные смеси (31%), напольные покрытия (16%), сантехника (12%) и двери (11%).

В Москве рост цен на материалы для ремонта в квартире-студии составил за первое полугодие 8% до 11,7 тыс. руб./кв. м, в "однушке" - 7,5% до 10,4 тыс. руб./кв. м, в двухкомнатном жилье - 7,5% до 9,4 тыс. руб./кв. м. Наиболее сильный рост отмечен в сегменте сантехники (+15,4%), сухих строительных смесей (+11,3%), электрики (+11,2%), дверей (+6,2%) и керамической плитки (+5,9%). Снизились цены на категории метизов (-7,1%), лакокрасочных материалов (-6,6%) и обоев (-4%). Наибольшую долю в структуре индекса ремонта занимают сухие строительные смеси (30%), напольные покрытия (17%), сантехника (12%) и двери (11%).

Рост цен и импорт

"Для Московского региона характерна более агрессивная ценовая конкуренция: низкая стоимость ремонта в Москве по сравнению с Санкт-Петербургом в первую очередь связана с разницей в ценах на сухие смеси, а также герметики и химию. Удорожание сухих строительных смесей напрямую влияет на стоимость ремонта, так как они составляют порядка трети в общей стоимости ремонта. На удорожании стройматериалов сказывается рост логистических расходов и зарплат персонала, цен на энергоресурсы, инфляция в производстве и усиление госрегулирования", - отмечают аналитики.

Кроме того, 40% ассортимента универсальных сетей, продающих товары для ремонта, приходится на импорт, добавили аналитики. Наиболее высокая зависимость от импорта в сантехнике, лакокрасочных материалах и электроинструментах.