Forma получила разрешение на строительство второй очереди ЖК в Даниловском районе Москвы

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Девелоперская компания Forma получила разрешение на строительство второй очереди жилого комплекса (ЖК) в Даниловском районе на юге Москвы, башню высотой 117 метров планируется ввести в эксплуатацию в 2029 году. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство шестого корпуса проекта (вторая очередь - прим. ТАСС), который станет самой высокой точкой жилого комплекса по адресу ул. 2-й Павелецкий проезд 4/6", - говорится в материалах.

Уточняется, что общая площадь новой башни составит 19,9 тыс. кв. м из них 16,2 тыс. кв. м - жилая, в рамках которой запроектировано 275 квартир. Высота башни составит 33 этажа, или 117 метров. Завершить строительство нового корпуса планируется в 2029 году.

Pave - второй проект девелопера, расположенный в Даниловском районе Москвы. Жилой комплекс состоит из шести разновысотных корпусов общей площадью 78,9 тыс. кв. м, из которых 1,8 тыс. кв. м будет отдано под коммерческие и социальные помещения. Секции ЖК объединены общим стилобатом, на подземном уровне которого расположится паркинг.

Forma - девелопер городских кварталов с авторской архитектурой в Москве.