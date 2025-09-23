Определенные задержки в работах отмечаются по частному жилью

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Порядка 23 тыс. объектов построили и восстановили в регионах Донбасса и Новороссии, из них около 7 тыс. - многоквартирные дома. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы в новых регионах восстановили, суммарно отремонтировали, построили 23 тыс. объектов. Примерно 7 тыс. объектов у нас - многоквартирные дома", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что определенные задержки в работах отмечаются по частному жилью. "Не всегда могут люди, получив субсидию, за эту субсидию отремонтировать эти дома. Мы подробно эту ситуацию обсуждаем на всех заседаниях рабочей группы, подготовили комплекс мер. <…> То есть мы смотрим различные меры поддержки и, конечно, мы видим в развитии жилищного строительства на новых территориях очень большой потенциал", - сказал он.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что в части реконструкции многоквартирного жилья работы почти завершены. "[Например] в Мариуполе 20 домов, может, остается, которые совсем были разрушены, наполовину или на треть, которые, по сути, пришлось заново строить. Мы это называем реконструкцией, но на самом деле это строительство новое", - добавил Хуснуллин.