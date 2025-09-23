Объем ввода жилья в Туве за восемь месяцев вырос в 1,5 раза

В планах региона до 2030 года только в Кызыле возвести 296 многоквартирных жилых домов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилой недвижимости в Туве вырос за восемь месяцев 2025 года на 59,4% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

"В рамках рабочей командировки в Москве встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Энваровичем Файзуллиным. <…> Он отметил, что в республике активно вводится новое жилье, превышая показатели прошлого года. Согласно данным Росстата, за 8 месяцев 2025 года в Тыве введено 387,6 тыс. квадратных метров жилья, что на 59,4% больше соответствующего показателя 2024 года. Министр также оценил эффективную работу над сокращением процедур инвестиционно-строительного цикла, что позволяет быстрее возводить важные социальные объекты", - написал Ховалыг.

По словам главы Тувы, на встрече обсуждалась также модернизация коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий в регионе, в том числе в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Отдельно обсудили вопросы, связанные с отопительным периодом. Отопительный период 2024-2025 гг. у нас прошел в штатном режиме. Приложим все усилия, чтобы и этот сезон прошел без происшествий", - добавил Ховалыг.

По данным Министерства строительства Тувы, в 2024 году в регионе был поставлен рекорд по объему ввода жилой недвижимости - было построено 340,9 тыс. кв. м жилья. В планах Тувы до 2030 года только в Кызыле возвести 296 многоквартирных жилых домов. Стимулирует рынок жилой недвижимости в регионе программа льготной ипотеке под 2% готовых, которая работает в Туве с 2023 года.