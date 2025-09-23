В программе участвуют 4 028 домов, в которых проживает 475 тыс. человек

ЙОШКАР-ОЛА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 90 многоквартирных домов планируется капитально отремонтировать в Марий Эл в течение следующего года. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев по итогам заседания регионального правительства.

"Подготовлен проект плана на 2026-2028 годы, который только в следующем году включает в себя ремонт 91 дома, а объем финансирования превысит 1,1 млрд рублей", - сказал Зайцев. Он отметил, что за 11 лет действия республиканской программы капремонта в Марий Эл было обновлено 1 118 многоквартирных домов. Также реализуется трехлетний цикл программы, рассчитанный на 2023-2025 годы, уже выполнены работы в 176 домах. По его словам, до конца 2025 года запланирован капремонт еще 95 домов общей площадью 315,3 тыс. кв м. "По итогам года будет обновлено 198 ключевых конструктивных элементов, включая инженерные сети, крыши, лифты, подвалы и фасады",- заметил глава региона.

Всего же в программе участвуют 4 028 домов, в которых проживает 475 тыс. человек, что составляет 70% населения республики.

Что же касается тарифов по взносам на капитальный ремонт, то в настоящее время уровень собираемости платежей превысил 97%, что, как отметил Зайцев, свидетельствует о высокой ответственности жителей и эффективной работе регионального оператора. "Поручил министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства совместно с общественной палатой и депутатами провести обсуждение реализации программы и необходимости ее корректировок", - заключил Зайцев.