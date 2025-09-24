Доля эскроу-сделок с первичной недвижимостью за восемь месяцев выросла на 1,4%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Несмотря на снижение в количественном выражении (более 73 тыс. сделок за январь-август 2025 года против 86,5 тыс. за аналогичный период прошлого года), доля эскроу-сделок с первичной недвижимостью Москвы выросла за год на 1,4%, впервые составив 98,5%. Об этом говорится в сообщении управления Росреестра по столице.

"Несмотря на снижение в количественном выражении (более 73 тыс. сделок за январь-август 2025 года против 86,5 тыс. за аналогичный период прошлого года - прим. ТАСС), доля эскроу-сделок с первичной недвижимостью за восемь месяцев выросла за год на 1,4% и впервые составив 98,5%", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Марии Макаровой.

По словам Макаровой, число договоров долевого участия (ДДУ) с эскроу на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы за первые восемь месяцев этого года снизилось на 15,6%. В августе текущего года ведомство зарегистрировало более 8,7 тыс. таких договоров. Число первичных сделок с применением проектного финансирования снизилось к июлю - более 9,3 тыс. ДДУ - на 6,7%, но выросло год к году на 2,9% - более 8,4 тыс. ДДУ в августе 2024 года. К августу 2023 года - более 15,5 тыс. договоров - снижение составило 43,8%. Доля ДДУ с эскроу при этом осталась на уровне августа прошлого года - 97,9% - с разницей в 0,1%.