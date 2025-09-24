В августе 2025 года в столице продано более 330 апартаментов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 4,62 тыс. апартаментов в 93 корпусах экспонируется в Москве в сентябре 2025 года, что на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в материалах системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

"В Москве экспонируется 4,62 тыс. апартаментов в 93 корпусах, это минимальный объем в сегменте с мая 2021 года. За год объем предложения сократился на 35,5%. Это составляет 8% от всего объема предложения в Москве", - отмечается в материалах.

Средняя площадь предлагаемых апартаментов увеличилась за год на 4% - с 52 до 54 кв. м. Аналитики называют рост ожидаемым и предсказуемым, поскольку небольшие площади "вымываются" с рынка первыми, а в предложении остаются менее востребованные квартиры с двумя и более спальнями. Рост площади в сентябре по сравнению с августом текущего года составил менее 1%. Средняя цена предложения "квадрата" апартаментов составляет 559,4 тыс. руб., что на 3% больше сентября прошлого года и на 2,9% - августа текущего года. Средний бюджет апартамента в экспозиции составляет 30,2 млн руб., за год его рост достиг 9,8%, за месяц же произошло снижение на 2,3%.

"Главный фактор, объясняющий большинство происходящих изменений в сегменте, - это прекращение реализации новых проектов апартаментов в Москве. Теперь можно видеть только изменения, которые происходят без притока свежих проектов", - указывают аналитики.

В августе 2025 года в столице продано более 330 апартаментов - в этом году меньший объем в сделках был зафиксирован только в марте (270). Средняя стоимость проданного апартамента в августе составила 13,9 млн руб., что на 10,3% больше по сравнению с августом прошлого года. Рост аналитики объясняют небольшим количеством сделок с этим видом жилья. С использованием ипотеки в августе зарегистрировано 7% сделок с апартаментами, 93% - за собственные средства покупателя. В августе прошлого года доля ипотечных сделок в сегменте составляла 9%, а в июле 2025 года зафиксирована максимальная доля ипотечных сделок с этим видом недвижимости за год - 18%.