Архитектурной доминантой проекта жилого комплекса Indy Towers станет башня высотой 194,6 м

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Девелоперская группа "Аквилон" планирует ввести в эксплуатацию первую очередь жилого комплекса, состоящую из трех высоток, в Хорошевском районе Москвы в первом квартале 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.

"Группа залила последний кубометр бетона башни С, этап означает окончание возведения монолитного каркаса корпуса. Мероприятия по корпусам А и В продолжаются в соответствии с графиком - всего в составе жилого комплекса будет пять башен, объединенных общим стилобатом. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на первый квартал 2027 года", - говорится в сообщении.

Строительство жилого квартала идет в устойчивом темпе согласно утвержденным срокам, рассказал директор дирекции по строительству группы "Аквилон Москва" Виталий Амелин. "В ближайшее время мы начнем фасадные работы и мероприятия по внутренним инженерным системам (на башне С - прим. ТАСС)", - приводятся его слова в материалах.

Жилой комплекс Indy Towers будет расположен на улице Куусинена в окружении зеленых пространств для прогулок и активного отдыха. Архитектурной доминантой проекта станет башня высотой 194,6 м. Внутренний двор займет 74% земельного участка.

Группа "Аквилон" работает на российском рынке с 2003 года. За это время компания построила более 200 объектов недвижимости общей площадью свыше 2 млн кв. м. Основной бизнес девелопера сконцентрирован в семи регионах: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск, Северодвинск, Иваново и Нижний Новгород.