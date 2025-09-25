Согласно исследованию, наибольшее подорожание зафиксировали в Екатеринбурге и Севастополе

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Квартиры на вторичном рынке за третий квартал 2025 года подорожали в 53 российских городах - в среднем на 1,5%, до 122,4 тыс. рублей за квадратный метр. В списке подешевевших городов оказалась Москва, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"В 53 городах из исследованных 70 цена квадратного метра на вторичном рынке выросла, в 16 упала, в одном не изменилась. В среднем по всем исследованным городам квадратный метр за третий квартал подорожал на 1,5%, до 122 435 руб./кв. м", - рассказали аналитики.

Согласно исследованию, наибольшее подорожание в июле-сентябре зафиксировано в Екатеринбурге (+5,6%), Севастополе (+5,5%), Уфе (+5,3%), Курске (+5,3%) и Перми (+4,5%). Наибольшее падение - в городах Московской области (-3,2%, до 150 371 руб./кв. м), Волгограде (-2,5%), Новокузнецке (-2,1%), Сочи (-1,7%) и Якутске (-1,6%).

В Москве цена "квадрата" опустилась на 0,7%, до 359 375 рублей, в Санкт-Петербурге поднялась на 2,7%, до 224 229 рублей, в Ленинградской области - на 0,1%, до 121 531 рублей.

Средние цены на вторичном рынке РФ за третий квартал выросли меньше, чем на первичном, где квадратный метр подорожал на 2,6%, прокомментировал ТАСС генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко. "В отличие от рынка новостроек, на этом рынке не действуют льготные ипотечные программы, и в отсутствие доступного кредитного плеча для покупателей на нем по-прежнему царит застой. Наметившееся снижение ипотечных ставок пока не привело к значимому повышению активности. В результате за год, с сентября прошлого года, ценовой разрыв между "вторичкой" и "первичкой", в пересчете на квадратный метр, вырос с 18% до 24% в пользу новостроек", - рассказал собеседник агентства.