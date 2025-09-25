Утратившие жилье мариупольцы получат еще 5,5 тыс. муниципальных квартир

Это ранее признанные бесхозными, принятые в муниципальную собственность и отремонтированные квартиры, сообщил мэр города Антон Кольцов

МАРИУПОЛЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Власти Мариуполя, помимо уже распределенных новых, выдадут еще 5,5 тыс. муниципальных квартир утратившим жилье горожанам. Это ранее признанные бесхозными, принятые в муниципальную собственность и отремонтированные квартиры, сообщил в интервью ТАСС мэр города Антон Кольцов.

Ранее он заявил ТАСС, что в городе достраивают шесть последних новых домов на 540 квартир. Дальнейшего строительства для утративших жилье жителей не предусмотрено. Поэтому оставшиеся в очереди 5,5 тыс. человек получат жилье из муниципального компенсационного фонда, пояснил мэр. Специально для этого был принят республиканский закон.

"Мы можем формировать такие муниципальные фонды, наполнять их муниципальными квартирами, передавать их в компенсационный фонд и выдавать жителям, утратившим жилье. <…> Порядка 5,5 тыс. квартир мы должны выдать из муниципального фонда, то есть это муниципальные квартиры. Этим мы сейчас активно занимаемся", - сказал Кольцов.

По его словам, жители уже написали около 1 тыс. заявлений на получение такого жилья. Первые несколько отремонтированных уже выдали жителям. "Люди очень довольны, там хороший ремонт, прекрасные дома, которые восстановлены. Тепловой контур восстановлен, фасады, квартиры восстановлены. Поэтому эту работу сейчас мы будем наращивать. Мы сейчас имеем пул квартир, уже вышедших из ремонта. Готовим техническую документацию, <…> сейчас будем более массово выдавать эти квартиры", - добавил Кольцов.

Как отметил глава города, одновременно с этим власти занимаются формированием дальнейшего перечня таких квартир. До конца года властям необходимо "выявить их, обратить в муниципальную собственность и закрепить за жителями". Вопрос ремонта предполагается решить вместе с руководством ДНР и правительством РФ.

Кольцов пояснил, что в муниципальный фонд переводятся квартиры, которые имеют признаки бесхозных, не имея владельцев. "Есть законом определенная процедура. Эта процедура предусматривает три месяца на кадастровом учете. Потом суд смотрит все признаки, запрашивает дополнительную информацию у ресурсоснабжающих организаций, у Роскадастра, Росреестра. И уже судья принимает решение и обращает квартиру в муниципальную собственность. Дальше мы ее регистрируем в Росреестре и передаем в компенсационный фонд, после чего квартира уже может выдаваться гражданину, утратившему жилье, в качестве компенсационного жилья".

Полный текст интервью будет опубликован 26 сентября.