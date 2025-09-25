Участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи - родителей и детей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о бесплатной выдаче земельных участков семьям, имеющим детей и состоящим в браке более 10 лет. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в Земельный кодекс РФ, согласно которым земельные участки смогут бесплатно получить граждане, состоящие в зарегистрированном браке не менее 10 лет и имеющие одного или более детей. Участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи - родителей и детей.

При этом такие участки должны быть обеспечены подъездными путями и возможностью подключения к инженерным сетям. Также предусматривается возможность с согласия семьи получить другие меры социальной поддержки вместо участка.

Предполагается, что реализовать право на получение участка можно будет в границах своего региона, в порядке, установленном субъектом РФ. В случае если субъект РФ не примет собственный порядок предоставления участков данной категории граждан, будет действовать единый порядок, установленный Земельным кодексом.