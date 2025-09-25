В августе количество выданных ипотечных кредитов выросло до 408 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Объем выдачи ипотеки на территории РФ в августе 2025 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 408 млрд рублей, говорится в обзоре ипотечного рынка Frank RG.

"В августе 2025 года количество выданных ипотечных кредитов выросло до 408 млрд рублей, что на 9% выше предыдущего месяца и на 6% - августа 2024 года. В количественном выражении выдано 91,4 тыс. ипотечных кредитов (+7% к июлю 2025 года, +7% к августу 2024 года)", - отмечается в сообщении.

Основной объем выдач по-прежнему приходится на программы с государственной поддержкой. Кроме того, на фоне снижения средневзвешенных ставок до значений 21,9 - 24% наблюдается постепенное восстановление рыночной ипотеки.

По итогам августа 2025 года в структуре выданных ипотечных кредитов в количественном выражении произошел ряд изменений. Доля новостроек составила 40% (+1 процентный пункт (п.п.) к июлю 2025 года, +8 п.п. к августу 2024 года). Доля готовых квартир за месяц увеличилась на 2 п.п. до 34% (- 7 п.п. к аналогичному периоду 2024 года). Доля загородной недвижимости составила 12% против 13% в июле: готовые дома -8% (-1 п.п. к июлю 2025 года; -5 п.п. к августу 2024 года), ИЖС - 4% (без изменений к предыдущему месяцу; +1 п.п. к аналогичному периоду 2024 года).

По программам с государственной поддержкой в августе 2025 года банки выдали 52,5 тыс. ипотечных кредитов (+8% к июлю 2025 года и +16% к августу 2024 года) на сумму 315,8 млрд рублей (+7%; +26% соответственно). Доля госпрограмм в общем объеме выдач снизилась до 77% (-2 п.п. к предыдущему месяцу, + 12 п.п. к августу 2024 года).

Средний размер выданных ипотечных кредитов в августе 2025 года составил 4,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1% (без изменений к августу 2024 года).

На рынке новостроек средний чек сохранился на уровне июля 2025 года и аналогичного периода 2024 года - 6,1 млн рублей. Снижение средневзвешенных ставок по рыночным ипотечным программам в августе 2025 года продолжилось: ставки снизились на 0,2 - 1,5 п.п. до значений 21,9 - 24%.