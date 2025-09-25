Расширение программы затронуло не только семьи, сумевшие улучшить свои жилищные условия в городах с малыми объемами строительства, но и продавцов недвижимости, которую в этих городах раньше некому было продать

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Запуск семейной ипотеки на вторичный рынок России запустил "цепную реакцию" сделок, а также изменил портрет ипотечного покупателя в сегменте готового жилья. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик".

"Расширение программы "Семейной ипотеки" на вторичное жилье оказало небольшой, но очень показательный эффект на рынок. Он затронул не только семьи, сумевшие улучшить свои жилищные условия в городах с малыми объемами строительства, но и продавцов недвижимости, которую в этих городах раньше некому было продать. В результате была запущена цепная реакция сделок, дошедшая до крупных городов по всей стране", - отмечается в материалах.

Аналитики также выявили, что в апреле 2025 года произошла резкая краткосрочная "просадка" средней стоимости "квадрата" в группах объектов, построенных в нулевые, десятые и двадцатые годы (для всех трех групп на 11-12%). При этом цены квартир в домах советской и "ельцинской" постройки практически не изменились.

В материалах добавляется, что в результате расширения программы, значительно изменился портрет покупателя, так как механизм позволяет приобрести жилье тем, кто не имел прежде такой возможности. "Очевидно, что в апреле на рынок жилья вышли менее обеспеченные и менее притязательные покупатели, готовые выбрать квартиру несколько худшего качества и в более старых домах", - пишут аналитики.

Семейная ипотека с 1 апреля 2025 года распространяется на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. По условиям программы процентная ставка едина для всех регионов и составляет 6%. Как и на первичном рынке, воспользоваться семейной ипотекой можно только один раз. Купить квартиру можно в доме, который не старше 20 лет и не признан аварийным.