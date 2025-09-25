Также в республике по региональной программе восстанавливают многоэтажки и модернизируют лифтовое хозяйство

ЛУГАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Застройщики-участники свободной экономической зоны до 2028 года намерены построить в муниципалитетах Луганской Народной Республики более 50 новых жилищных комплексов общей площадью свыше 745 тыс. кв. м. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"В республике активно развивается строительство нового жилья. Это стало возможным благодаря свободной экономической зоне, резидентами которой сегодня являются все наши застройщики. Сейчас в республике строится 12 жилых комплексов. К 2028 году планируется построить 51 жилой комплекс общей площадью более 745 тыс. кв. м", - сказал он в ходе форума "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы", прошедшем в Колонном зале Луганска.

Пасечник добавил, что параллельно со строительством нового жилья в республике по региональной программе восстанавливают многоэтажки и модернизируют лифтовое хозяйство.

В Колонном зале Луганска состоялся форум "Интеграция Луганской Народной Республики: результаты и новые вызовы". Цель форума - провести комплексный анализ интеграции ЛНР с РФ после вхождения региона в состав России по результатам референдума 2022 года. В форуме приняли участие депутаты Народного совета (парламента) ЛНР, представители администрации главы ЛНР, общественники, участники специальной военной операции и участники регионального кадрового проекта "Герой Луганщины", главы муниципалитетов республики, председатель Верховного суда ЛНР, избирательной комиссии республики. Параллельно несколько площадок работали в луганском Доме молодежи.

СЭЗ на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.