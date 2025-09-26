Инициативы идут по линии Минкультуры

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Около 15 законодательных инициатив по сохранению объектов культурного наследия отрабатываются в России, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе Х Парламентского форума "Историко-культурное наследие России", который проходит в Великом Новгороде.

"Мы продолжаем совершенствование нормативного регулирования. Проблем еще очень много. Мы отрабатываем примерно 15 инициатив, в основном они идут по линии Минкультуры, и мы их поддерживаем", - сказал Файзуллин на пленарном заседании.

По его словам, речь в первую очередь идет о ценообразовании. "Именно разграничение полномочий по сметному нормированию работ по объектам культурного наследия. Во-вторых, это регулирование по объектам археологического наследия, в том числе определение порядка установления расценок на полевые работы и заключение договоров на их проведение. Здесь соответствующий законопроект готов и он принят Госдумой в первом чтении", - отметил Файзуллин.

Он добавил, что остаются вопросы по оптимизации работ по сохранению объектов культурного наследия. "Здесь мы видим необходимость перехода от государственной историко-культурной экспертизы к оценке сохранности исторической и культурной ценности объекта с получением разрешения на проведение работ. Этот шаг позволит снять ряд барьеров и при этом усилить защиту памятников", - рассказал Файзуллин.