По словам директора по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру, этот показатель оказался на 10% выше стоимости 2024 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Аренда жилья на морских курортах России с лета подешевела на 15% - в среднем, до 4,3 тыс. рублей в сутки. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья Суточно.ру Айрат Мусин.

"В бархатный сезон на морских курортах можно заметно сэкономить: если летом средняя стоимость аренды достигала 4 900 рублей за сутки, то осенний отдых обходится в среднем 4 300 рублей за сутки. Цены упали примерно на 15%", - сказал собеседник агентства.

При этом, по данным аналитиков сервиса, в годовом сопоставлении средняя стоимость аренды жилья на пляжных направлениях в сентябре-октябре 2025 года оказалась на 10% выше показателя прошлого года. Туристы в среднем бронируют квартиры и отели на трое суток и тратят на проживание 12,9 тыс. рублей.

Дороже всего аренда стоит в Зеленоградске - в среднем 5 464 рубля за сутки. За год ставка увеличилась на 19%. В Сочи средняя цена составляет 5 089 рублей (+4%), в Геленджике - 5 069 рублей (+11%), в Ялте - 4 011 рублей (+36%), в Лазаревском - 4 010 (+36%), в Севастополе - 3 412 рублей (+27%).

Мусин напомнил, что бархатный сезон привлекателен для туристов благодаря комфортной погоде и возможностям разнообразить отдых - от пляжей и глэмпингов до гастрономических и экологических маршрутов. По статистике сервиса, лидерами по числу бронирований среди пляжных направлений в сентябре-октябре стали Сочи, Геленджик, Лазаревское, Ялта, Севастополь и Зеленоградск.