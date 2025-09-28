Основными покупателями выступают предприниматели 35-45 лет, имеющие семьи, отметил владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Объем экспозиции пентхаусов в Москве увеличился в 2024 году примерно на 14%, а к середине 2025 года - вырос более чем в два раза. Об этом сообщил ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры" Григорий Ашихмин.

"В 2025 году рынок пентхаусов в столице чувствует себя уверенно: спрос, особенно на вторичном рынке, сохранился на уровне, а предложение выросло и стало разнообразнее. На первичном рынке наблюдается стагнация, что скорее связано с сезонностью и низкой готовностью объектов. В 2024 году объем экспозиции увеличился примерно на 14%, а к середине 2025 года вырос более чем вдвое", - сказал он.

На московском вторичном рынке в сентябре 2025 года выставлено на продажу 240 пентхаусов площадью от 100 кв. м, рассказала ТАСС руководитель департамента вторичной недвижимости Whitewill Ирина Плохова. Средняя площадь пентхауса на "вторичке" составляет 273 "квадрата". Объекты традиционно расположены на верхних этажах жилых комплексов и отличаются нестандартными характеристиками: вторым светом (жилье, в котором часть помещения имеет двойную высоту за счет отсутствия перекрытия между этажами), каминами, увеличенной высотой потолков, отметила она.

Основными покупателями пентхаусов, по словам Ашихмина, выступают предприниматели 35-45 лет, имеющие семьи. Они рассматривают готовые объекты с отделкой и мебелью, чтобы заехать и жить здесь и сейчас. Еще одна категория - топ-менеджеры и представители IT-сектора - обычно 30-40 лет. Им критически важен вид, свет, технологичность ("умный дом" под ключ) и свободная планировка, добавил он. Доля классических инвесторов упала, но они все же есть: ищут уникальные объекты, имена, виды на Кремль и клубные дома с историей. Обычно платят за бренд и исключительность, заключил эксперт.