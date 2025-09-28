Реализация проекта позволит создать более 2 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Свыше 200 тыс. кв. м недвижимости построят в районе Нагатино-Садовники в Москве в рамках реорганизации территории площадью 6,23 га. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Проект комплексного развития территории в районе Нагатино-Садовники на юге столицы предусматривает реорганизацию участка площадью 6,23 га. В течение шести лет назначенный городом оператор построит свыше 218 тыс. кв. м недвижимости, в том числе жилья и объектов общественно-делового назначения. Реализация проекта позволит создать в Нагатино-Садовниках более 2 тыс. рабочих мест", - приводятся слова Ефимова на сайте мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в рамках комплексного развития территории на ней построят жилой комплекс площадью около 130 тыс. кв. м. Также на территории участка появятся объекты общественно-делового назначения площадью около 87 тыс. кв. м. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Участок, отведенный под редевелопмент, находится по адресам: улица Нагатинская, владение 5 и Нагатинская набережная, владение 6/1.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, жилье и необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов программы общей площадью более 3,1 тыс. га.