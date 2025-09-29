Он расположен в Гранатном переулке в районе Патриарших прудов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/ Самый дорогой пентхаус на вторичном рынке Москвы экспонируется осенью 2025 года за 4 млрд рублей. Об этом рассказал ТАСС владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов.

"Сейчас в закрытых продажах в Гранатном переулке в районе Патриарших прудов можно приобрести двухуровневый пентхаус с террасой общей площадью более 970 кв. м с ремонтом в стиле ар-деко. Стоимость объекта составляет 4 млрд рублей." - сказал Садыгов. Жилье имеет четыре спальни, две гостиные, парадную столовую, тренажерный зал и кабинет. Отделка из мрамора, оникса и редких пород древесины создана по авторскому проекту.

На втором месте - пентхаус на Пречистенской набережной площадью 538,2 кв. м, предлагаемый по цене 3,8 млрд руб., сообщил ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры" Григорий Ашихмин. Объект имеет террасу и дровяной камин, из окон открываются виды на храм Христа Спасителя, Москва-реку и Кремль. Пентхаус продается без отделки. За 3 млрд рублей., по словам Ашихмина, предлагается пентхаус площадью 1 тыс. кв. м, расположенный по улице 1-я Тверская-Ямская. Объект оборудован террасой, имеет свое лобби с лифтом, дровяной камин, но продается также без отделки. С высоты девятого этажа открывается вид на Триумфальную площадь.

Еще один объект экспонируется в Гранатном переулке за 2,9 млрд рублей, сказал в беседе с ТАСС директор департамента мониторинга рынка и оценки "Intermark городская недвижимость" Анатолий Довгань. Пентхаус площадью 901,2 "квадрата" продается без отделки, но рассчитан на общую зону кухни-гостиной, пять спален, столько же санузлов, несколько приватных террас. Пятерку лидеров замыкает пентхаус общей площадью 426,4 кв. м, расположенный в доме по улице Малая Бронная. Объект предлагается за 2,7 млрд рублей. Он оснащен дровяными каминами, имеет две террасы с панорамными видами на исторический центр.

Пентхаус - наиболее дорогое и лучшее жилье в многоквартирном доме, расположенное на последнем или нескольких верхних этажах многоэтажного дома. Для таких объектов характерна большая площадь, панорамное остекление на четыре стороны света, высокие потолки, выход на крышу. Могут быть предусмотрены терраса, патио, собственный бассейн или зимний сад.