МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Компания "КР плюс" и "Сбербанк капитал" выставили на торги 100% компании "Юг девелопмент", на балансе которой находится деловой квартал "Даниловская мануфактура" в Москве. Об этом говорится на сайте Российского аукционного дома (РАД).

Начальная цена актива составляет 17 млрд рублей, аукцион назначен на 6 ноября, уточняется в материалах.

Согласно открытым данным, "Юг девелопмент" владеет БЦ "Даниловская мануфактура", расположенном в зданиях XVII века бывшей ткацкой фабрики купца первой московской гильдии Василия Мещерина на Варшавском шоссе в Москве.

"Продажа на торгах связана с необходимостью реструктуризации текущего портфеля активов и снижением долговой нагрузки, сам комплекс имеет высокую долговую нагрузку в размере 16,7 млрд рублей", - предположила в беседе с ТАСС старший директор департамента инвестиций и рынков капитала CMWP Ольга Шлычкова.

По словам директора по направлению рынков капитала IBC Real Estate Николая Горюнова, реализация посредством торгов позволяет собственнику минимизировать затраты на предпродажную подготовку, маркетинг, поиск покупателей, а также диверсифицировать охват потенциальной аудитории. "В свою очередь, для потенциальных инвесторов это возможность приобрести интересный качественный объект", - рассказал Горюнов ТАСС.

По его словам, "Даниловская мануфактура" - это трофейный актив, один из самых известных лофт-кварталов Москвы, который востребован у многих арендаторов, например IT-, креативных и маркетинговых компаний. "Он практически полностью сдан в аренду, насколько нам известно - по ставкам ниже рынка, потому что большинство договоров были заключены раньше. Таким образом после продажи у объекта хороший потенциал для использования его как офисного объекта и пересдачи по ставкам выше текущих", - заключил Горюнов.