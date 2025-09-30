Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в сентябре снизилось на 2,2% по сравнению с августом, сообщили в "Яндекс недвижимости"

МОСКВА, 30 сентября./ТАСС/. Цены на новостройки увеличились в десяти российских мегаполисах в сентябре 2025 года, сообщили ТАСС в "Яндекс недвижимости".

"В сентябре относительно августа в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость квадратного метра на первичном рынке увеличилась на 0,3%, что можно считать стагнационным показателем, и составила 191 тыс. рублей. При этом в 10 из 16 мегаполисов отмечается увеличение цены, в одном городе стоимость квадратного метра в новостройках стагнирует, а в пяти городах цены снизились", - отмечается в сообщении.

Наиболее ощутимый рост цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в сентябре зафиксирован в Краснодаре (+4,2%), Санкт-Петербурге (+3,8%) и Перми (+2,6%), в то время как наибольшее снижение - в Челябинске (-5,2%), Уфе (-3,6%) и Волгограде (-3%). Медианная цена квартиры на первичном рынке недвижимости заметнее всего снизилась в Челябинске (-8,4%), Волгограде (-3,6%), а также Уфе (-2,5%).

В сентябре в список миллионников с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках, помимо Москвы (478 тыс. рублей за кв. м), вошли Санкт-Петербург (294 тыс. рублей за кв. м), Казань (243 тыс. рублей за кв. м), Нижний Новгород (197 тыс. рублей за кв. м) и Уфа (169 тыс. рублей за кв. м).

"В сентябре мы наблюдаем сдержанное сокращение объема предложения и, в среднем, стагнацию цен на первичном рынке в крупнейших городах страны. Такая динамика обусловлена более заметным ростом рынка в конце лета. На фоне старта снижения ключевой ставки рынок жилой недвижимости начал оживляться уже в середине лета, наиболее доступные по цене лоты, традиционно, первыми начали выходить из экспозиции, что повлияло на рост медианной цены. Во всех мегаполисах, где в сентябре медианная цена квадратного метра росла, мы наблюдаем сокращение объема доступных предложений", - прокомментировал ТАСС коммерческий директор "Яндекс недвижимости" Евгений Белокуров.