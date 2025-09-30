ДОМ.РФ передаст инвесторам через торги еще 25 га земли в 17 регионах РФ

В оборот будут вовлечены участки, имущественные комплексы, здания и помещения в Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Московской, Омской областях

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ получил в управление еще 25 га земли в 17 регионах России, которые предложат инвесторам на торгах под строительство и размещение жилья и других объектов. Об этом говорится в сообщении компании.

"По итогам заседания профильной правительственной комиссии ДОМ.РФ получил в управление еще 25 га земли и более 25,2 тыс. кв. м зданий и сооружений в 17 регионах России. После проведения необходимых подготовительных процедур они будут предложены инвесторам на торгах под строительство и размещение жилья и других объектов", - отмечается в сообщении.

В оборот будут вовлечены участки, имущественные комплексы, здания и помещения в Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Московской, Омской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской и Челябинской областях, Москве, Севастополе, Алтайском и Краснодарском краях, ХМАО-Югре.

"Деятельность ДОМ.РФ по возвращению к жизни территорий и зданий, давно утративших свои функции, приводит к появлению в регионах новых точек роста, повышению инвестиционной и туристической привлекательности, развитию городской среды, малого и среднего бизнеса", - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Среди передаваемых лотов - пять объектов культурного наследия в четырех регионах: "Дом жилой И. Е. Имянинникова" в Омске (построен в 1910-х годах), здание детского приюта конца XIX века в Коврове (Владимирская область), флигель в составе усадьбы П. В. Румянцева-Задунайского (конец XVIII - первая треть XIX веков) в селе Великая Топаль (Брянская область), а также два здания в Бийске (Алтайский край), построенные в начале ХХ века. Новые собственники смогут привлечь льготное финансирование для их восстановления и современного приспособления в рамках президентской программы, запущенной совместно ДОМ.РФ, Минкультуры и Минфином России.

Также в числе вовлекаемых в оборот - участки суммарной площадью около 2,5 га под строительство в общей сложности 25 тыс. кв. м жилья в Калужской области, ХМАО-Югре и Краснодарском крае.