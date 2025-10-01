Sminex ввел в эксплуатацию четыре клубных особняка недалеко от Кремля

Внутри зданий находится 56 резиденций

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Девелопер Sminex ввел в эксплуатацию четыре клубных особняка архитектурного ансамбля в Москве, говорится в сообщении компании.

"Четыре клубных особняка введены в эксплуатацию в 160 метрах от Красной площади. Здания стали частью архитектурного ансамбля "Ильинка 3/8", - отмечается в сообщении. Уточняется, что внутри современных особняков - 56 резиденций.

Часть "Ильинки 3/8" - памятник XIX века - легендарные Теплые торговые ряды. Архитектурная концепция новых домов разработана бюро Kleinewelt Architekten. Мастера сохранили историческую преемственность. Она воплотилась в камерности особняков, арочных дубовых окнах и боковых контрфорсах - элементах фасадов, которые отсылают к архитектуре старинных московских палат. Фасады каждого особняка украшают барельефы-хранители.

"Работа с архитектурным ансамблем рядом с Красной площадью - большая ответственность. Визуальному облику особняков мы уделили особое внимание, чтобы сохранить историческую преемственность. Камерные современные особняки мы интегрировали в городское полотно. Их внешний облик созвучен Теплым торговым рядам - памятнику XIX века, который мы реставрируем", - приводятся в сообщении слова вице-президента по согласованиям Sminex Самиры Левшиной.