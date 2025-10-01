В ГД могут рассмотреть законопроект по ТЭО весной 2026 года

При подготовке документа пришлось столкнуться с тем, что на стадии, когда готовятся основные технико-экономические показатели проекта, происходит сбой, отметил замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Законопроект по технико-экономическому обоснованию (ТЭО, документ, определяющий целесообразность и экономическую эффективность реализации проекта) может быть рассмотрен Госдумой весной 2026 года. Об этом рассказал в ходе XII Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

"Документ по законопроекту о технико-экономическом обосновании готов к направлению в Госдуму - надеемся сделать это в весеннюю сессию 2026 года, что он будет рассмотрен, а с 2027 года - начнет функционировать", - сказал он.

По словам Музыченко, при подготовке документа пришлось столкнуться с тем, что на стадии, когда готовятся основные технико-экономические показатели проекта, происходит сбой, так как для заказчика эта деятельность - непрофильная . "Проектировщик на этом этапе оторван от старта, от постановки задачи. Все это приводит к тому, что на этапе реализации проекта мы тратим время и деньги на исправление ошибок. Это может приводить к нереализации проекта", - отметил он.

Для решения этих вопросов проектировщик должен с самого начала участвовать во всех этапах - в подборе земельного участка, в основных конструктивных решениях, в оценке подключения к инженерным сетям и других вопросах, считает Музыченко.

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риэлторов "100+ Недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющие BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.