Эксперт Федоров назвал КРТ механизмом, позволяющим достичь национальных целей в стройке

В текущем тяжелом рынке КРТ является поддержкой, сообщил управляющий директор федеральных проектов группы "Самолет"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Проекты комплексного развития территорий (КРТ) - это единственный реально работающий механизм для достижения национальных целей в строительстве в России. Такое мнение выразил в ходе Международного строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге управляющий директор федеральных проектов группы "Самолет" Алексей Федоров.

"Комплексное развитие территорий - это, по сути, единственный реально работающий механизм для достижения национальных целей в строительстве. В текущем тяжелом рынке КРТ является для нас, безусловно, поддержкой, потому что мы понимаем, какое количество метров мы в определенном периоде времени будем строить, какая социальная и прочая инфраструктурная нагрузка на нас лежит. Таким образом, мы можем с довольно высокой степенью точности сформировать финмодель по проекту и прийти к тем показателям, которые необходимы", - сказал он на сессии "Баланс интересов и практические вызовы реализации проектов КРТ".

Директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич напомнила, что программа КРТ реализуется в России уже пять лет. "Механизм устойчиво показывает рост. <…> Мой департамент сейчас готовит большой обзор лучших практик, готовит материал к пятилетию всех застройщиков, всех регионов. Призываю подключиться к этому процессу. В ближайшее время мы объявим и конкурс на лучшие проекты КРТ", - добавила она.

В настоящее время в программы КРТ вовлечены более 80 регионов России, в том числе Свердловская область. "Проекты, которые у нас есть в [Свердловской] области, - эти проекты придуманы для того, чтобы расселять ветхое и аварийное жилье, улучшая жилищные условия для людей, а также возрождать новую жизнь на тех территориях, которые уже не используются. <…> Это грамотная, слаженная работа всего строительного комплекса. Никто не пытается перетягивать все одеяла, застройщики все точно понимают свои обязанности, которые они несут на протяжении всего проекта", - сказал глава Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Как отметил заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов, на данный момент в городе заключены 18 договоров КРТ, всего включены в программу более 100 домов, что составляет порядка 75 тыс. выкупаемой жилой площади. Кроме того, в ближайшее время в Екатеринбурге планируется включить в проект КРТ памятник архитектуры. "В ближайшее время планируем вовлечь в КРТ памятник в центральной локации города с обязанностью для инвесторов его восстановить и использовать в каких-то таких общественных интересах. Это очень хороший памятник, но <...> в крайне плохом состоянии, на сегодняшний день есть желание его восстановить и как-то вовлечь в жизнь города", - добавил Галямов.

О форуме

XII Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild проходят в Екатеринбурге с 30 сентября по 3 октября. В деловой программе запланировано более 200 сессий и 13 профильных форумов. Кроме того, состоится двухдневный марафон для риэлторов "100+ недвижимость" и масштабный архитектурный марафон. На выставке представлены стенды и арт-объекты производителей и поставщиков материалов, технологий и оборудования, а также компаний, представляющих BIM-проектирование и цифровые технологии, девелопмент и архитектуру, дизайн интерьеров.