Whitewill: самое дорогое машино-место в Москве продается за 53 млн рублей

Оно расположено на минус первом этаже жилого комплекса недалеко от Кремля, сообщили аналитики агентства недвижимости

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Самое дорогое машино-место в Москве продается за 53 миллиона рублей, его стоимость сопоставима с бюджетом покупки квартиры бизнес-класса. Об этом ТАСС сообщили аналитики агентства недвижимости Whitewill.

"Машино-место выставлено на продажу за 53 млн рублей. По цене оно сопоставимо с просторной квартирой бизнес-класса, что делает его самым дорогим парковочным местом в Москве на сегодняшний день", - рассказали аналитики.

Машино-место расположено на минус первом этаже жилого комплекса недалеко от Кремля. Оно объединяет парковочное пространство площадью 18,9 кв. м и два келлера площадью 6,2 и 9,2 кв. м, что позволяет использовать площадку не только для автомобиля, но и для дополнительного хранения.

В тройку лидеров также вошли машино-место с сопоставимой площадью в том же проекте за 45,8 млн руб., а также машино-место площадью 24,8 кв. м за 44,1 млн рублей в другом столичном ЖК.

Стоимость машино-места в первую очередь формируется из уровня проекта и его расположения, прокомментировала ТАСС топ-брокер Whitewill Екатерина Лёвина. "На цену также влияют площадь, технические характеристики и коэффициент обеспеченности парковкой: чем меньше мест предусмотрено в доме, тем выше их ценность. При этом такие объекты покупаются не ради статуса, а ради удобства - для владельцев премиальных квартир наличие одного или нескольких парковочных мест становится практической необходимостью. Наиболее востребованы машино-места средней ценовой категории: они быстро находят покупателей, особенно в условиях сокращающегося количества парковочных мест в новых проектах", - пояснила собеседница агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что спрос на покупку гаражей в России увеличился за первое полугодие 2025 года на 18%, на аренду - на 43%.