В Москве предложение качественных офисов может вырасти более чем на треть к 2030 году

Больше всего предложение может вырасти в районе ЦСКА - на 241%, до 707,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Общее предложение качественных офисных площадей к 2030 году в Москве может вырасти на 36%, в четырех перспективных деловых кластерах - на 137%, говорится в исследовании CMWP и Stone.

"Объем предложения в офисных помещениях в Москве может вырасти на 36% - до 5,1 млн кв. м, а в перспективных деловых кластерах - на 137%, с 1 до 2,38 млн кв. м", - следует из презентации компаний, которая есть в распоряжении ТАСС.

Согласно исследованию, больше всего предложение может вырасти в районе ЦСКА - на 241%, до 707,2 тыс. кв. м. В Силикатно-Магистральных предложение может вырасти на 216% - до 501,6 тыс. кв. м.

По данным аналитиков, географическая динамика офисных зон все больше зависит от спроса: новые проекты возникают рядом с уже устоявшимися кластерами, в частности, от "Москва-Сити" тянутся площадки "Большого Сити", а от "Белорусской" складывается единый "Белорусско-Савеловский" кластер, объединяющий все локации в единую деловую зону. Сейчас развитие офисной недвижимости в Москве характеризуется смещением активной строительной фазы в перспективные кластеры, тогда как традиционные районы, уже прошедшие начальную реализацию, находятся на стадии обновления и расширения существующей инфраструктуры, отмечается в материалах.

Меньше всего доли свободных площадей в офисах в деловом центре "Москва-Сити" - 2%, на Павелецкой - 2,1%, в Савеловском деловом кластере - 2,4%.